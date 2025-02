Quotidiano.net - Brunori Sas, perché si chiama così e chi è la compagna

Darioguida la truppa, finalmente e incredibilmente nutrita in questa edizione, dei cantautori in gara fra i Big del Festival di Sanremo 2025. Un cantautore che per affrontare per la prima volta il palco del Teatro Ariston ha scelto ‘L’albero delle noci’, un brano profondo e dalle immagini suggestive e poetiche. Come di fatto sono tutte le canzoni di Dario. Anzi, diSas.siSas? Il nome scelto dal 47enne cantautore calabrese per far conoscere la propria musica non si allontana di certo dal proprio cognome, ma quel suffisso “Sas” la dice lunga tanto sulla sua musica quanto sul suo spirito da artigiano delle note. Il nome “Sas” è infatti lo stesso nome dell’impresa edile dei suoi genitori. Un’impresa che lo ha ispirato per diverse canzoni e che ha pagato le spese per le incisioni dei suoi primi dischi.