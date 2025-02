Dilei.it - Brunori Sas, che cosa significa il suo nome

Sas, al secolo Dario, nel suo pseudonimo ha scelto di sottolineare le sue radici, celebrare il suo passato: la strada che gli ha permesso di arrivare al successo, di confermarsi come uno dei cantautori più importanti del panorama musicale italiano odierno. Un gesto, il suo, che mostra tutto il suo attaccamento alla famiglia, al contesto in cui si è formato, divenendo uno degli artisti più amati e seguiti.Sas, ilto del suoCantautore calabrese con una cifra stilistica tutta sua, “ana”, Darioè conosciuto in arte con lo pseudonimo diSas. E non è un caso:è il suo cog, la sua famiglia, le sue radici, da dove proviene. La sua amata Calabria, terra unica dove fa lunghe passeggiate, dove vive ancora oggi e dove prevale la fase creativa più lenta, soprattutto rispetto alla città di Milano, in cui invece il cantautore si lascia assorbire completamente dalla sua vitalità.