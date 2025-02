Ilnapolista.it - Brest-Psg, Luis Enrique tiene Kvaratskhelia in panchina. Gioca Barcola dal 1?

Leggi su Ilnapolista.it

Alle 18:30 iniziano gli spareggi di Champions League. Aprono le danze il Psg e il, un derby tutto francese. Per questa prima partita in casa delha scelto di nonrsi dal primo minuto la carta.L’ex Napoli partirà dalla. Dal primo, Dembele e Doue. Questa sera anche la Juventus in campo, contro il Psv.Parisiennes, Parisiens, votre onze du soir !#SB29PSG I @ChampionsLeague pic.twitter.com/yu02OWNNno— Paris Saint-Germain (@PSGinside) February 11, 2025Questa la formazione del:?????????? ???????? ! Voici le 1?1? défini par Éric Roy pour débuter ce barrage aller de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain ! #SB29PSG pic.twitter.com/HcdToTW6aa— Stadeois 29 (@SB29) February 11, 2025Le formazioni ufficiali di-PsgGli undici di(4-3-3): Bizot; Lala, Chardonnet, Coulibaly, Haidara; Magnetti, Lees-Melou, Camara; Faivre, Ajorque, Sima.