Bresh indossa la maglia vintage del Genoa che ogni vero tifoso sogna di avere

Quella trae ilè una lunga storia d'amore culminata in Guasto d'Amore, canzone che ha scalato le classifiche un paio di anni fa, diventando una vera e proprio inno prima delle gare casalinghe dei rossoblù. E oggi chearriva a Sanremo non può non portare con sé un pezzo della sua squadra: ilha presentato laCollection 99/00 e lui regalerà a tutti i cantanti in gara, a Carlo Conti e agli ospiti unacon patch speciale La Tana del Granchio, insieme a un un biglietto: «Benvenuti in Liguria, la Tana del Grifone e la Tana del Granchio». D'altra parte, lo ha dichiarato giorni fa, tra vincere il Festival e lo scudetto delpreferisce «lo scudetto: è chiaro!».LaCollection 99/00 del, come dice il nome stesso, è un revival della divisa da gioco della stagione 1999/2000: lo scorso anno il club aveva lanciato con shootingsolo la prima(rossoblù), mentre quest’anno anche la Away (bianca, chenello shooting di GQ) e Third (arancione), entrambe a manica lunga.