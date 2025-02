Tg24.sky.it - Brescia, neonata morta durante parto: un ginecologo dell'equipe medica si toglie la vita

Un giallo nel giallo quello che si sta consumando intorno alla vicendailin ospedale a Desenzano del Garda, in provincia di, dopo una gravidanza senza intoppi. Una tragedia per la quale risultano indagate dieci persone. Uno dei ginecologi che faceva parte, Giuseppe Perticone, 39 anni, si è infatti tolto lagettandosi da un ponte in Trentino: un salto di 40 metri, senza scampo, nella stessa zona in cui nel 2021 scomparve Sara Pedri, il cui corpo non è stato mai ritrovato.