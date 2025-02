Chietitoday.it - Brecciarola nel mirino dei ladri: furti e tentativi di intrusione nella notte

Leggi su Chietitoday.it

Nottata di paura, ain via Sinello e via Moro, dove ihanno colpito nuovamente, svaligiando un’abitazione e tentando di introdursi in altre tre case. I malviventi hanno agito "in un caso approfittando dell’assenza dei proprietari", penetrando nelle abitazioni attraverso balconi.