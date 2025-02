Secoloditalia.it - Botte da orbi nel Pd, la corsa per Genova è un ring. Un esponente dem: “Questi sono pazzi”

Leggi su Secoloditalia.it

Lotte intestine, veti incrociati, dossier.danel Pd a. Eravamo rimasti ad ottobre, quando il centrosinistra si schiantò alle regionali della Liguria. Dopo il voltafaccia di Giuseppe Conte che aveva posto il veto sul campo larghissimo e sui centristi. I demrimasti ancora lì, con la loro insopprimibile vocazione al suicidio anche in occasione delle comunali per eleggere il sindaco del capoluogo. Perché le elezioni amministrative di, è un appuntamento elettorale di un certo rilievo nazionale della prossima primavera. Sembrava un clima sereno per il Pd e la sscelta del candidato, ma non è durato a lungo. Escluse le primarie,l segretario cittadino Simone D’Angelo, si premura di proporre il programma alla coalizione. Tutti d’accordo, nessun veto. Manca solo il nome, che spetta al Pd.