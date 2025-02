Lanazione.it - Botte alla compagna anche in presenza della figlioletta: 26enne denunciato

Perugia, 11 febbraio 2025 - Ancora un episodio di violenza consumato tra le pareti di casa ai danni di una donna: succede a Perugia. Protagonista una giovane coppia, lui ha 26, che insulta e picchia laper gelosia. Spesso lo fadavanti. Così lei, esasperata e terrorizzata dfuria dell'uomo, maper proteggere la bambina, decide di denunciarloPolizia e chiede di esser accolta in uno dei centri antiviolenzaregione. Accertamenti e testimonianze raccolta dalle forze dell'ordine hanno permesso di accertare i gravi reati messi in atto dal giovane. Ora per ilè scattato l'obbligo di allontanamento da casa familiare. Non dovrà neavvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati d