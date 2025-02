Quotidiano.net - Borse europee in rialzo: stoxx 600 ai massimi storici, tecnologia ed energia trainano

Lesi muovono in terreno positivo dopo l'avvio di Wall Street, con l'indice600 (+0,1%) a 556 punti, dopo aver raggiunto 547 punti e ritoccando i. I mercati si mostrano cauti mentre valutano gli impatti dei dazi americani. C'è attesa anche per il presidente della Fed, Jerome Powell, al senato e per l'inflazione USA attesa per domani. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0331 sul dollaro. Suianche Francoforte (+0,3%), che supera per la prima volta i 22mila punti. Bene anche Milano e Parigi (+0,3%) e Madrid (+0,4%). Resta al palo Londra (-0,1%). I principali listini sono sostenuti dal settore tecnologico (+0,7%), con gli investimenti americani nell'intelligenza artificiale e l'offerta di Musk per controllare OpenAi ed il rifiuto di Altman. Sale il comparto dell'(+0,7%), con il petrolio che rialza la testa.