Tvplay.it - Boom Milan, non solo Bernardo Silva: Ibra al lavoro per il colpo da più di 50 milioni

La dirigenza rossonera è pronta ad affondare ilin estate: cifre alte per un vero affare.Il mercato invernale delha rivoluzionato la squadra rossonera sotto le volontà di Sergio Conceicao. Il tecnico portoghese ha lasciato partire alcuni, ormai ex, membri della squadra con i quali non era scattata la scintilla ed è stato accontentato dalla società che, prontamente, ha sostituito gli uscenti con degli innesti di notevole livello., nonalper ilda più di 50(LaPresse9 tvplay.itGli arrivi di Kyle Walker, Warren Bondo, Joao Felix e Santiago Gimenez hanno ridato vita a tutti e quattro i reparti del, dalla difesa alla mediana fino all’attacco. E se da un lato i nuovi arrivati stanno già dimostrando di poter fare la differenza, vedi le prestazioni in Coppa Italia e in campionato, dall’altro la dirigenza rossonera sta già pensando al mercato estivo.