Bonus psicologo 2025 sbloccati nuovi fondi Ecco chi lo riceverà

Roma, 11 febbraio– E’ al centro di molte polemiche, fra ritardi, difficoltà procedurali e pochi, il. Sono molti anche gli psicologi che decidono di non aderire, considerando le lungaggini in tema di rimborsi. Ma una buona notizia è arrivata: sono statiper accogliere oltre 3mila domande relative al 2024. Stanziati altri 5 milioni di euro A chi spetta ilCome accedere alGli importi Meno della metà degli psicologi aderisce Stanziati altri 5 milioni di euro Nell’attesa di vedere ufficializzato la stanziamento per il, la Corte dei Conti ne ha approvato uno di 5 milioni di euro, col quale sarà possibile accogliere oltre tremila domande, per ottenere i 1.500 euro previsti da ogni singola persona. Si tratta di richieste che non erano state accettate lo scorso anno per mancanza di, pur avendo tutti i requisiti.