Feedpress.me - Bonus lavastoviglie Regione Siciliana: come ottenerlo, importo e scadenze

Leggi su Feedpress.me

Novità suldella, ovvero l’avviso dello scorso dicembre a favore dei residenti in Sicilia per ottenere il contributo straordinario per l’acquisto, nel periodo tra il 16 agosto 2024 e il 15 gennaio 2025, di unadestinata ad uso domestico. Le richieste per il riconoscimento del contributo dovranno essere presentate solo ed esclusivamente attraverso.