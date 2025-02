Ilfattoquotidiano.it - Bombe carta contro la polizia dopo Lecce-Inter: Daspo di un anno a 8 ultras nerazzurri

Per un, non potraccedere agli impianti sportivi gli 8 tifosi che il 26 gennaio scorso, quando si giocò il match traposto in essere condotte violente e pericolose che hmesso in pericolo sia l’incolumità fisica delle forze dell’ordine che la sicurezza pubblica. Ilè stato emesso dal questore di, Vincenzo Massimo Modeo.Gli episodi si sono verificati al termine dell’inquando i tifosi della squadra ospite venivano scortati dalle forze dell’ordine verso la via di deflusso più immediata per raggiungere l’aeroporto di Brindisi al fine di evitare eventuali contatti e scontri con la tifoseria locale.Durante queste fasi, da un minivan col portellone laterale aperto, sono stati lanciati diversi ordigni esplodenti () verso le pattuglie dellaimpegnate sullesezioni per il blocco della tifoseria locale.