Bologna vs Torino | le probabili formazioni

Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I felsinei vogliono la vittoria per confermarsi nelle prime otto posizioni e quindi cercare un piazzamento europei, mentre i granata per non scivolare nella parte bassa della classifica.vssi giocherà venerdì 14 febbraio 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Dall’Ara.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI rossoblù, ottavi in classifica con 38 punti, stanno vivendo un’ottima stagione e sono in piena corsa per l’Europa. Lo dimostra lo score di questo ultimo periodo che ha visto la squadra di Italiano raccogliere due vittorie e quattro pareggi nelle ultime sei di campionato, più altre due vittorie e un pareggio tra Coppa Italia e Champions League, segnale di grande continuità.