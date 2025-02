Bologna il biglietto del bus aumenterà a 230 euro | così certo non se ne incentiva l’uso

Ilfattoquotidiano.it - Bologna, il biglietto del bus aumenterà a 2,30 euro: così certo non se ne incentiva l’uso

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Alle elementari andavo a scuola a piedi. Alle medie prendevo l’autobus. Alle superiori lo usavo ancora, ma in quarta ho smesso e ho iniziato a spostarmi in bici. A 25 anni, per 150mila lire, ho comprato un Ciao da un riccastro che viveva sui colli e da quel momento ho alternato motorino e bici per andare in centro, che è praticamente irraggiungibile. Poi, quando serve, uso l’auto.Per i patatini ciclotalebani, sono un “fascio”: secondo loro dovrei andare a Castel Maggiore o altri paesi in cargo bike o a Molinella col trenino e la bici. Mah!Comunque, torniamo all’autobus. Il vero bolognese, dopo qualche anno di autobus, sviluppa una repulsione tale da smettere di prenderlo, salvo situazioni disperate. Da anni si cerca diredel mezzo pubblico, ma quelle esperienze dell’infanzia e dell’adolescenza, quando eri costretto a prenderlo ogni giorno, sono difficili da dimenticare.