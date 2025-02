Dayitalianews.com - Bologna, 29enne travolto e ucciso da due TIR: la tragedia in autostrada sotto gli occhi del padre

in nottata (11 febbraio) sulla carreggiata Sud della A14 all’altezza di San Lazzaro adove è morto un giovane di 29 anni.e figlioche stavano tornando a casa in provincia di Ancona, avevano accostato in corsia di emergenza inper un malore, ma quando il figlioè sceso dall’auto è statoda due mezzi pesanti, davanti aglidel papà. Una prima ricostruzione dellaDa una prima ricostruzione della Polstrada, l’auto su cui viaggiava il ragazzo insieme alha accostato verso mezzanotte sulla corsia di emergenza perché il ragazzo non si sentiva bene: poco dopo essere sceso dal lato passeggero è stato investito, sulla seconda corsia di marcia e per cause ancora da accertare, da due autotreni. I soccorritori del 118, intervenuti sul posto, hanno solo potuto constatare la morte del, che era della provincia di Ancona.