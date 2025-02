Ilrestodelcarlino.it - "Bob Summer Cup" sul lungomare Mameli

La "BoboCup Padel 2025" parte da Senigallia, individuata la location per ospitare il torneo che unisce sport e beneficenza. I campi saranno probabilmente allestiti in un tratto di spiaggia libera del, dove l’ex bomber nerazzurro e della nazionale e i suoi amici sfideranno i loro fans nel torneo che supporterà l’associazione "Sostegno 70" a favore del progetto benefico "Un Brutto tipo!", insieme per la ricerca nel campo del diabete di tipo 1 e il supporto alle famiglie dei bambini colpiti da questa malattia. Vieri&Friends arriveranno sulla spiaggia di velluto dal 4 al 6 luglio in quello che si preannuncia un week-end ricco di appuntamenti. E chissà se lo stesso Vieri vorrà essere spettatore del concerto degli Skunk Anansie, in programma il 6 luglio in piazza Garibaldi.