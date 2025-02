Riminitoday.it - Blitz della Guardia di Finanza alla fiera, scoperti lavoratori in nero e scontrini non emessi

Leggi su Riminitoday.it

didi Riminimanifestazione fieristica del "Festival dell'Oriente", andato in scena lo scorso fine settimana, coi militari delle Fiamme Gialle che hanno rilevato diversi illeciti tra gli stand. In particolare in due spazi dedicatiristorazione sono stati.