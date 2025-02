Lapresse.it - Blitz antimafia a Palermo, Meloni: “Colpo durissimo a Cosa Nostra”

Giorgiacommenta il maxiscattato oggi acon centinaia di arresti. “Un’operazione straordinaria dei Carabinieri del Comando Provinciale diha portato oggi all’arresto di oltre 180 persone, tra cui diversi boss, infliggendo un. Un risultato che conferma l’impegno incessante dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia.“Le intercettazioni lo dicono chiaramente: ‘L’Italia per noi è diventata scomoda, io me ne devo andare’, ammetteva uno degli arrestati. Un segnale chiaro: la criminalità organizzata è alle strette, la lotta alla mafia non si ferma e non si fermerà“, aggiunge la premier. “Grazie ai Carabinieri del Nucleo Investigativo e a tutte le Forze dell’Ordine che ogni giorno difendono la legalità e la sicurezza dei cittadini.