Cultweb.it - Blackout totale di ore nello Sri Lanka, colpa di una sola scimmia

Unaha mandato nel caos lo Sri, provocando unche ha lasciato l’intero paese senza elettricità per ore. Il piccolo primate è entrato in una stazione elettrica vicino a Colombo, toccando un trasformatore e causando un grave squilibrio nel sistema. Il risultato? Milioni di persone bloccate senza ventilazione in una giornata con temperature sopra i 30 gradi. Gli ingegneri hanno lavorato freneticamente per ripristinare l’energia, dando priorità a ospedali e impianti di depurazione dell’acqua. Questo incidente, apparentemente bizzarro, ha messo in luce problemi più profondi legati alla sicurezza energetica del paese.scimmieSri(fonte: Unsplash)Secondo il ministro dell’Energia Kumara Jayakody, ilè stato causato dal contatto dellacon il trasformatore della rete, il che ha portato a un’interruzione generale del sistema.