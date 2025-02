Dayitalianews.com - Blackout generale in tutto lo Sri Lanka: tutta colpa di una scimmia!

Leggi su Dayitalianews.com

Unaè riuscita a intrufolarsi in una centrale elettrica nello Sri, provocando un malfunzionamento del sistema che a sua volta ha creato untotale inil paese. Ben 20 milioni di persone sono rimaste al buio a causa di unae, benché possa sembrare la trama di un film di fantascienza o un pesce d’aprile anticipato, èclamorosamente vero.Ilinlo SriIl 9 febbraio il paese è piombato nel buio e circa 20 milioni di persone sono rimaste senza luce e senza corrente elettrica. Non c’è stato alcun sovraccarico del sistema, né terremoti o altri problemi tecnici, semplicemente unasi è intrufolata in una sottostazione della rete elettrica, entrando in contatto con il trasformatore di rete e causando uno squilibrio nel sistema.