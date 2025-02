Tg24.sky.it - Bit Milano, la Puglia presenta opportunità e strategie per l'investimento turistico

Latra i protagonisti del panoramainternazionale con la seconda edizione di Apulia Tourism Investment, l’evento dedicato al turismo della Regione. L’appuntamento, organizzato da Vestas Consulting & Hospitality e annunciato in anteprima al TTG Travel Experience di Rimini. è statoto per la prima volta alla Borsa Internazionale del Turismo diil 10 febbraio. Una vetrina importante per lache negli ultimi anni ha registrato flussi di visitatori a doppia cifra, affermandosi come una delle mete più ambite a livello nazionale e internazionale.