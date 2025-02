Bergamonews.it - Bim e Parco delle Orobie, fumata grigia: la Lega non cede, la decisione tra dieci giorni

Bergamo. Forse era troppo facile immaginare che dal vertice di ieri mattina, lunedì 10 febbraio, si uscisse già con la soluzione in tasca. Del resto, sul piatto, ancora troppe le questioni a cui dare seguito, i nodi da sciogliere e forse anche le velleità da spegnere di alcuni degli interlocutoripartite, colte tra di loro, del Bim e del. Ergo, tutto da rifare. A trincerarsi dietro un no secco è stata la, protagonista insieme al suo segretario provinciale Fabrizio Sala di un acceso dibattito consumatosi nella sede cittadina di Forza Italia, in casa del pari ruolo Umberto Valois insieme a Gabriele Giudici, Pd, e Andrea Tremaglia, Fratelli d’Italia, rispetto alla spartizionecariche.Fuoco alle polveri, dunque, almeno in apertura di incontro, con il sindaco di Telgate decisamente sulle sue e tutt’altro che disposto ad arrendersi, pronto a respingere il fronte comune del no messo in campo da partealtre forze politiche.