Oasport.it - Biathlon, Wierer: “Questa neve primaverile non mi piace”; Giacomel: “Abbiamo una staffetta competitiva”

Leggi su Oasport.it

Saranno nell’ordine Hannah Auchentaller, Dorothea, Lukas Hofer e Tommasoa rappresentare domani l’Italia nellamista che inaugura il programma dei Campionati Mondiali di2025. Sulle nevi di Lenzerheide il quartetto azzurro proverà ad inserirsi nella lotta per le medaglie, anche se i Paesi da battere saranno sicuramente Norvegia, Svezia, Francia e Germania.“Sono contenta di vivereatmosfera. Dopo la tappa di Anterselva ho passato qualche giorno a letto per l’influenza, però ho recuperato bene e sono pronta a dare il mio contributo, l’importante sarà rimanere concentrata per dare il cambio adopo avere messo in pista il meglio di me“, dichiara Auchentaller alla Fisi in vista dellaspera di trovare almeno un exploit in quella che potrebbe essere la sua ultima rassegna iridata: “È la mia dodicesima presenza ad un Mondiale, l’anno scorso qui ho preso parte ad una sola gara.