Oasport.it - Biathlon, Mondiali Lenzerheide 2025. Ultimo giro di giostra per Johannes Bø, per uscire di scena in maniera sensazionale

diperBø, dopodiché il trentunenne norvegese scenderà dal carrozzone dele si dedicherà alla famiglia, abbandonando lo spietato mondo dello sport agonistico per dedicarsi ad attività sicuramente più affini ai suoi desideri e meno esasperanti dal punto di vista morale. Prima di salutare la compagnia, c’è però l’opportunità di congedarsi con una fiammata di gloria.Tutto dipende da quante medaglie d’oro individuali conquisterà il fenomenale scandinavo. Attualmente, se guardiamo ai, è a quota 10. Una in meno di quelle conseguite da Ole Einar Bjørndalen e Martin Fourcade, issatisi entrambi a 11 nell’arco delle rispettive carriere.Se poi allarghiamo il campo ai grandi appuntamenti tout-court, includendo i Giochi olimpici, la somma diventa di 13 per, contro le 16 del connazionale e del francese (che ne ha aggiunta una a tavolino grazie alla tardivissima squalifica di Evgeny Ustyugov dai Giochi olimpici 2010).