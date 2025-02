Bianca Balti sul mondo della moda dopo la scoperta del tumore | Certi brand hanno smesso di chiamare

Leggi su Open.online

Un pezzo delha letteralmente voltato le spalle a, non appena la moha rivelato la diagnosi di cancro alle ovaie. È lei stessa a raccontare in un lungo post su Instagram quanto è cambiato con la malattia l’atteggiamento di, fino a poco prima, la cercava per sfilate e servizi fotografici. La mosarà co-conduttriceseconda serata di Sanremo. Una tappa del tutto inaspettata per lei,che lo scorso settembre ha scoperto il. Su Instagram,ha ripercorso la sua carriera e ha spiegato quanto sia cambiatala diagnosi, il primo intervento e la chemioterapia.Com’è iniziata la carriera di«Fare la momi è capitato per caso», spiegasul suo profilo Instagram. «I clienti mi offrivano lavori e io accettavo o meno, in base alla creatività e al budget.