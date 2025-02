Fanpage.it - Bianca Balti: “Dopo la diagnosi di cancro i brand hanno smesso di contattarmi. Oggi ho sbloccato un nuova me”

Leggi su Fanpage.it

Con un lungo messaggio su Instagram, alla vigilia del Festival di Sanremo 2025 dove sarà co-conduttrice,ha raccontato come è cambiato il suo lavoro di modella nel corso degli anni. "Ha funzionato per magia per quasi due decenni", ha spiegato. Poi ladi ha tumore ha cambiato tutto: "Idi considerarmi una persona con cui lavorare".