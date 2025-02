Lettera43.it - Bianca Balti: «Con il cancro i brand hanno smesso di lavorare con me»

«Con ildi considerarmi una persona con cui». Lo ha scritto in un lungo post su Instagram, che domani 12 febbraio salirà sul palco dell’Ariston in veste di co-conduttrice del Festival di Sanremo insieme con Nino Frassica e Cristiano Malgioglio, al fianco di Carlo Conti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@)Il lungo post disu Instagramnel post racconta che il lavoro di modella, per quasi due decenni, è accaduto come qualcosa di naturale: «I clienti mi offrivano lavori e io accettavo o meno, in base alla creatività e al budget». Una «magia» durata fino al Covid, che ha rallentato il settore. E cambiato l’approccio di: «Ho riconosciuto i miei valori unici: la mia voce, le mie convinzioni e le mie esperienze.