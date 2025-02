Bergamonews.it - BergamoScienza, ecco il tema della nuova edizione. Bando per il nuovo visual

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Ildi questasarà “In-formazione. Dai quanti alla vita”., il primo festival di divulgazione scientifica nato in Italia, lancia ildi concorso per la creazione del, inedito e comprensivo di lettering e grafica,23ªin programma da venerdì 3 a domenica 19 ottobre 2025.Il 2025 è l’annoQuantistica evuole raccontare l’informazione come chiave di lettura del mondo, dalla scala subatomica alla complessità biologica e sociale. L’esplora l’informazione come principio fondamentalenatura, dai sistemi quantistici ai processi biologici, fino alla tecnologia e all’Intelligenza Artificiale.Ilper ilè rivolto a i professionisti del settore efilieracomunicazione visiva, artisti, studenti e creativi in generale che vogliono sperimentare la propria creatività al servizioscienza epropria comunità.