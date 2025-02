Anteprima24.it - Benevento, pessime notizie per Ferrara: un mese di stop

Tempo di lettura: < 1 minutonegative perdopo la risonanza magnetica alla quale si è sottoposto il difensore giallorosso che ha evidenziato una distrazione al retto femorale che lo costringerà ad almeno undi. Ancora da valutare, invece, le condizioni di Riccardo Capellini e Shady Oukhadda, anche loro usciti in anticipo dal campo domenica scorsa a Biella costringendo mister Pazienza ad effettuare tre sostituzioni nel giro di pochi minuti. In difesa sabato contro il Messina non ci saranno sicuramente Meccariello, ancora in fase di recupero dopo l’intervento al menisco e Berra, out per un turno di squalifica dopo il cartellino rosso rimediato contro la Juventus Next Gen. L'articoloper: undiproviene da Anteprima24.