Anteprima24.it - Benevento, la conferenza stampa di Pazienza: “C’è bisogno di sporcarci le mani, serve cattiveria e agonismo”

Tempo di lettura: 4 minutiA distanza di poco più di una settimana dal suo approdo sulla panchina giallorossa, nella sala“Marco Santamaria” del ‘Ciro Vigorito’ si è svolta ladi presentazione di mister Michele, affiancato per l’occasione dal direttore tecnico Marcello Carli e dal presidente Oreste Vigorito. Queste le parole del nuovo allenatore del: MOMENTO – “I ragazzi non erano dei fenomeni prima e non sono dei brocchi ora. C’èdi essere spigolosi, poi si potrà provare anche ad essere belli. Prima dobbiamolee vincere i duelli.fame,. Io voglio essere efficace. Se mi riuscirà anche di essere bello sarà qualcosa in più. Il resto viene da solo. La squadra avevadi maggiore equilibrio nella zona nevralgica del campo e siamo passati a tre in mezzo.