Anteprima24.it - Benevento, i condomini di via Piermarini: “Finalmente le istituzioni ascoltano”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma deidi via48.Vogliamo ringraziare pubblicamente la signora Prefetto diRaffaela Moscarella ed il sindaco Clemente Mastella., dopo una estenuante fase, le istituzione hanno dimostrato, con i fatti, di essersi messi in una fase di ascolto delle preoccupazioni degli abitanti del Condomino di via48. Una posizione, la nostra, frutto di considerazioni e preoccupazioni rispetto all’ipotesi di interventi edilizi, supportata dai nostri consulenti tecnici e giuridici. La posizione del sindaco Mastella, di verificare la possibilità di sospendere i lavori, va nella giusta direzione. Naturalmente la vicenda non è conclusa. Ad ogni modo questo darà la possibilità, a bocce ferme, per così dire, di valutare attentamente tutti gli elementi di criticità di questo intervento, che presenta non pochi punti di domanda.