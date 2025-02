Benessere Verde”, al via la seconda edizione del percorso formativo per i progettisti del verde

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. ‘Il: finalità e ideazione’, ildedicato alla progettazione delin azienda, nei luoghi di cura e negli spazi pubblici, torna e lo fa con la suache partirà dal prossimo 5 marzo fino al 25 giugno. Gli incontri sono parte dellade ‘I Giardini del’, l’innovativa accademia di formazione promossa da Cooperativa Oikos dedicata alla progettazione e alla manutenzione degli spazi verdi per migliorare il, la qualità della vita e la salute delle persone, oltre che l’ambiente. Ilè aperto aidel: architetti, agronomi, e più in generale a figure professionali responsabili deldelle persone in aziende, strutture sociosanitarie e pubbliche amministrazioni. Ad essere coinvolto è un corpo docente di alto livello, rappresentato da professionisti e docenti universitari con esperienze molto solide di progettazione e gestione innovativa di spazi verdi pubblici e privati in tutta Italia.