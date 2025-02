Movieplayer.it - Ben Stiller in tv per la prima volta da protagonista nella serie HBO The Band

Dopo tante apparizioni come guest star, e come produttore e regista,è pronto all'esordio dadi unaVariety ha confermato che Bensarà ildi unadrammatica ambientata nell'industria musicale attualmente in lavorazione alla HBO. Intitolata The, la sinossi ufficiale dellaafferma che lo show "offre uno sguardo interno all'industria musicale incentrato su Oscar (), un impresario pop e magnate, dilaniato da uno scandalo, che ha il compito di formare un nuovo gruppo musicale per salvare la sua carriera e forse la sua anima". Laè stata ideata da Sarah-Violet Bliss e Charles Rogers, che sono anche produttori esecutivi e showrunner.e John Lesher producono esecutivamente con la loro Red .