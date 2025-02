Inter-news.it - Bellingham gela il Manchester City nel finale: vittoria preziosissima per il Real Madrid!

Ilha superato ilcon il punteggio di 3-2. A segno Erling Haaland, Kylian Mbappé, Brahim Diaz e JudeSPETTACOLARE – Ilsi presenta all’Etihad per sfidare ilnella sfida indubbiamente più interessante dei playoff di Champions League. Il primo tempo vede i Citizens attaccare con ferocia, cattiveria agonistica e intensità alla ricerca di un gol fondamentale per alimentare le proprie speranze di accesso agli ottavi didella competizione. Anche i blancos si rendono pericolosi, grazie ai propri rapidi calciatori offensivi, ma senza produrre qualcosa di concreto. A mettere a segno il gol, nella prima frazione, sono i padroni di casa grazie a una rete da attaccante puro di Erling Haaland al 19?. Nel secondo tempo, le merengues riescono a portarsi in parità grazie a un tiro al volo, sbilenco ma efficace, di Kylian Mbappé al 60?.