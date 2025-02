Dilei.it - Belen: “Dopo l’incidente di papà sorridevo per finta”. E Santiago non vuole più foto

Leggi su Dilei.it

Rodriguez è tornata a parlare del grave incidente in cui lo scorso dicembre è rimasto coinvolto il padre Gustavo. Un momento complicato per tutta la famiglia ma la soubrette argentina ha provato a non smettere di sorridere soprattutto perché è da sempre un punto di riferimento per i suoi cari e anche per il figlio, avuto nel 2013 da Stefano De Martino, che nell’ultimo periodo ha deciso di non farsi piùgrafare dalla sua popolare mamma.Rodriguezdel padre GustavoAlla vigilia della nuova edizione di Only Fun-Comico Show, che condurrà su Nove con i Panpers dal 20 febbraio,Rodriguez ha spiegato che per lei è molto importante ridere. È una grande medicina.“Nei momenti in cui non sono stata bene, – ha detto la showgirl a TeleSette – nei momenti in cui qualcuno come mio padre ha subito un grave incidente non è semplice riuscirci, ma mi sforzavo a farlo.