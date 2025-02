Ilrestodelcarlino.it - Beko, spiraglio Comunanza: resta aperta

Ascoli Piceno, 11 febbraio 2025 – Fumata grigia, ieri, dal nuovo vertice sullaa Roma, al ministero delle Imprese e del Made in Italy. La bella notizia riguarda la conferma della non chiusura della fabbrica di, dove inizialmente erano a rischio circa 300 lavoratori. La brutta, invece, è rappresentata dallo stop della produzione nel sito senese alla fine del 2025, a meno che non emergano nuovi investitori. La protesta dei lavoratoridilo scorso 30 gennaio a Roma I sindacati senesi hanno respinto il piano presentato dall’azienda, tanto che una parte di loro ha deciso di abbandonare anzitempo il tavolo come segno di protesta. Nelle altre fabbriche italiane, poi, la discussione è sul numero di esuberi. Al momento si parlerebbe di 200 uscite da Cassinetta e 40 da Carinaro, mentre nel sitoEurope di Fabriano potrebbero essere circa 300 le eccedenze.