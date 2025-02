Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Zende riuscirà a diventare il designer di punta della Forrester?

NelleteSoapha dimostrato grande amore per la sua famiglia ed era pronto a lasciare la maison pur di non stare alle dipendenze dei Carter e Hope. Il ragazzo ha però un desiderio grandissimo, ovvero poter avere un posto d'onore in azienda. Cimai?