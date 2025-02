Milanotoday.it - Beatrice Pachera - solid as a rock

AS AGiovedì 20 Febbraio 2025VernissageZinc bar Via Balbo 36 MilanoDalle 20 • Courtesy of LitostudioLa ricerca disegue un percorso organico, spinto da una viscerale visione della realtà come sintesi geometrica. La semplicità della roccia.