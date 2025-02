Ilrestodelcarlino.it - Battaglia per la Berco. La rabbia dei sindacati:: "Venga Thyssenkrupp e ci dica cosa vuole fare"

"Restiamo uniti". È stato questo l’appello lanciato dai segretari provinciali di Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm ed Rsu ai lavoratori delladi Copparo, per l’ennesima volta in sciopero con presidio dinanzi ai cancelli dello stabilimento. Dalla serata di venerdì scorso si è riattivato il timer che scandirà i 75 giorni previsti dalla procedura di licenziamento collettivo comunicata dal management aziendale e che vede a rischio 247 dipendenti: un lasso di tempo nel quale le parti sociali solleciteranno la riapertura di una negoziazione per salvaguardare occupazione e produzione dello stabilimento, già a partire dal tavolo di giovedì al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Una vertenza complessa, resa ancor più difficile dai due atti unilaterali dei vertici diche, con la disdetta del Contratto integrativo aziendale a decorrere dal 1° marzo prima, e la riapertura della procedura di mobilità poi, hanno suscitato le ire delle organizzazioni sindacali.