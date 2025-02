Laprimapagina.it - Bastia Umbra. Quale futuro per l’ex Scuola di Cipresso? Un incontro con i cittadini

si prepara a discutere ildeldi, una struttura ormai in stato di abbandono da anni. L’Amministrazione Comunale ha organizzato unpubblico per raccogliere idee e proposte direttamente dai residenti del quartiere.L’appuntamento è fissato per martedì 18 febbraio 2025 alle ore 21:00 presso il Centro Sociale di. L’obiettivo dell’è favorire un dialogo costruttivo trae amministrazione, nell’ottica di una progettazione condivisa che possa ridare nuova vita all’edificio.rappresenta un tema di interesse per la comunità locale, e la serata sarà un’occasione per esporre esigenze, suggerimenti e visioni sul possibile riutilizzo dell’immobile. L’invito a partecipare è rivolto a tutti coloro che desiderano contribuire alla valorizzazione del quartiere e alla definizione di una destinazione utile per la collettività.