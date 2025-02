.com - Basket Serie B Interregionale / C’è il calendario della seconda fase

Dal 15 febbraio si gioca per accedere ai play-off ed evitare i play-outSENIGALLIA – 11 Febbraio 2025 – Usciti i calendaridel torneo di, in cui le 12 formazioni del girone E marchigiano si uniscono alle 12 del girone F laziale, portandosi dietro i punti ottenuti nella prima(ma solo con le squadre provenienti dal proprio girone, contro le squali non rigiocheranno).Nello specifico, le prime 6 del girone E vanno a formare un girone Play In Gold assieme alle prime 6 del girone F, ripartendo da questa classifica:Carver Roma 16; Matelica, Loreto Pesaro 12; Recanati, Bramante Pesaro, Viterbo, L’Aquila, Cagliari 10; Ozzano, Porto Recanati, Pescara 8; Amatori Pescara, Stella Roma 6.Prime 8 ai play-off.Nella prima giornata, Loreto-Cagliari, Porto Recanati-Stella Roma, entrambe sabato 15 febrbaio, mentre domenica 16 febbraio alle 18 L’Aquila-Bramante Pesaro, Recanati-Carver Roma, Viterbo-Matelica, Amatori Pescara-Ozzano.