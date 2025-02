Sport.quotidiano.net - Basket serie A2. Rbr, vetta ritrovata: "È un nuovo inizio»

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Loriano ZannoniRimini è lassù, in cima alla classifica assieme a Udine. Lo è stata tutto l’anno e l’unica pausa l’ha vissuta in queste settimane, complici le condizioni fisiche precarie del gruppo e un calo naturale dopo la lunga cavalcata del girone d’andata. Ora però è diin testa grazie al ko dei friulani a Forlì. 38 punti per le due capolista e 34 per chi insegue, vale a dire Rieti e Cividale. E RivieraBanca, sabato prossimo, sarà proprio a Cividale, nella tana di una contender e storica bestia nera di questi anni. E a marzo, nel weekend dal 14 al 16, la possibilità di giocarsi a Bologna la Final Four di Coppa Italia. Le prospettive rimangono alte anche grazie a una panchina di grande continuità ai massimi livelli. Quella di Stefano Masciadri, ad esempio. Per il milanese è una stagione che va di pari passo con quella di Rbr, ottima e di prima qualità.