Basket. Pfv e Versilia, doppio ko

ko per la Pallacanestro Femminile Viareggio e il, battuti rispettivamente da Castelfiorentino e Gmv. Serie C. Sconfitta interna per la Pfv, che nella 16ª giornata affrontava Castelfiorentino. Alle Zappelli la formazione dell’entroterra si è imposta 48-66, condannando le viareggina alla 15ª sconfitta in campionato. Classifica: Montecatini 28, Capannori 24, Prato 22, Porcari 20, Baloncesto Firenze 18, Affrico 18, Pallacanestro Femminile Firenze 14, Pallacanestro Femminile Pisa 14, Gea 12, Castelfiorentino 10, Ficeclum 4, Pallacanestro Femminile Viareggio 2. Seconda Divisione. Continua a subìre troppo in difesa il, alla terza partita di fila con più di 70 punti concessi. Contro Gmv, è arrivato il terzo ko di fila: 73-54 il punteggio finale. Classifica: Valdera 24, Polisportiva Nicola Chimenti 22, Gmv 22, Rosignano 22, Volterra 22, Bcl Lab Lucca 20, Liburnia 18, Brusa Livorno 18, Pisa Ies 14,12, Bellaria Cappuccini 12, Pontremolese 8, Piombino 6, Cus Pisa 4.