Basket, inizia la caccia alla Coppa Italia senza favoriti

Si disputa questa settimana la Final Eight didie da mercoledì a domenica le migliori otto formazioni della prima parte della stagione si sfideranno per conquistare il titolo. In campo scenderanno Brescia, Tortona, Bologna, Milano, Trento, Reggio Emilia, Trapani e Trieste. Ma come ci arrivano le squadre?I quarti di finale si disputano tra mercoledì e giovedì e la prima sfida sarà tra Brescia e Tortona. I lombardi sono la prima testa di serie, ma nelle ultime settimane hanno sofferto un po’, perdendo la leadership in campionato. Di contro, invece, Tortona si è confermata ottava forza di campionato e proverà il colpaccio, anche se Brescia resta favorita per un posto in semifinale.Semifinale dove la vincente affronterà una tra Bologna e Milano. La Virtus aveva chiuso il girone d’andata al quarto posto, mentre l’Olimpia era quinta.