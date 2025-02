Sport.quotidiano.net - Basket, in Divisione Regionale 2, niente da fare per il CUS Pisa sul campo di Valdera

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 11 febbraio 2024 – Sconfitta secondo pronostico per il CUSCosmocare, nella scontro testa-coda suldella capolista, nella quarta giornata di ritorno del campionato di2. I ragazzi del neo allenatore Zeno Bizzarri, da tempo ultimi in graduatoria, hanno cercato di limitare l’attacco avversario nei primi due quarti, ma la capolista ha fatto suo il match in avvio di ripresa. LA CRONACA – Scesi incon Fusco, Daidone, Caldarelli, Padeletti e Coppi, gli universitari hanno cercato di limitare il forte attacco die, per tutta la prima metà gara ci sono riusciti, anche se, segnando solo 8 punti per quarto, con 6 punti di Padeletti e 4 di Daidone, sono andati al riposo con un passivo, in teoria ancora recuperabile, di 13 lunghezze (29-16).