Basket Divisione regionale 3 Despar trova il successo con la Veni

Il recupero della settima giornata d’andata sorride alla4 Torri di coach Tani, che al Pala Aeffe scaccia i fantasmi delle due sconfitte consecutive e ha la meglio, in una gara sempre condotta, sul fanalino di coda. Si prospetta una gara a punteggio basso fin dalle battute iniziali di gioco: con il 6-4 di metà primo parziale, laingrana le marce giuste con i canestri Cristian Bonaguro per il +10, mantenuto da Servidio per il 18-8 al decimo minuto. Gli arancioneri non reggono il ritmo dei ferraresi, grazie alle due triple di Aboulfath e Fels del +12. La sbandata della 4 Torri arriva a ridosso dell’intervallo: lasi riavvicina, ed è fondamentale il canestro di Alex Bonaguro per il 30-22 di metà gara. I granata si ricompongono al rientro in campo: Gambale e Corradino regalano il +15 ai padroni di casa, ma laè una squadra tosta, che non alza bandiera bianca facilmente.