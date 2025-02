Ilrestodelcarlino.it - Basket Divisione regionale 1

Ora la Cesena2005 può e deve crederci. La squadra di coach Marco Vandelli impegnata nel campionato di1, nonostante sia incappata in una stagione falcidiata dagli infortuni, andando a vincere sabato scorso 66-78 (22- 15, 42-41, 53-60) sul campo di Castel San Pietro, si è conquistata il diritto di giocarsi fino all’ultimo l’accesso al girone che mette in palio la promozione. Per centrare l’obiettivo i bianconeri dovranno agguantare il quinto posto che a una giornata dal termine della prima fase dista soltanto due punti, ma dovranno vedersela con l’agguerrita concorrenza di Verucchio, Riccione, Aics Forlì e Tiberius Rimini. Si prevede dunque un fine settimana incandescente da vivere calcolatrice alla mano, pronti a conteggiare scontri diretti e differenze canestri.