Baritoday.it - Bari festeggia l'amore con il cioccolato: dal 'bacio di Giulietta alle ciliegie della nonna' per 4 giorni di degustazioni

Leggi su Baritoday.it

Sarà un appuntamento goloso per gli amanti dei dolci sapori e per tutti gli innamorati durante il periodo di San Valentino: 'PuroFestival' da appuntamento acon gli appassionati, i turisti e gli addetti del settore per una 4di, selezione, scoperta del mondo.