Lanazione.it - Barbara donna di scienza: "Concreta e preparata persona davvero rara"

di Michele Bellandi*era l’essenza dell’agire, del fare, del trovare soluzioni. Aveva una capacità straordinaria di risolvere qualsiasi problema, grazie a una competenza solida in ambito medico e psichiatrico. E, laddove non aveva conoscenze specifiche, si informava: era curiosissima. Univa queste due caratteristiche – competenza e curiosità – con una volontà instancabile di risolvere i problemi. Un altro aspetto fondamentale diera il suo profilo basso: non amava apparire, non cercava visibilità o andare sui giornali, nemmeno per le cose positive. Il suo interesse era fare, perché riteneva giusto farlo. Uno degli insegnamenti più importanti che mi ha trasmesso è che, quando cerchi di fare la cosa giusta – per te, per la comunità, per gli altri – tutto si semplifica: la vita, la scuola, ogni decisione diventa più semplice.